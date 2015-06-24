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بالصور.. اتحاد معلمى الأقصر ينظم دورات تدريبية للارتقاء بخبرات المعلمين

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نظم اتحاد معلمى الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثانى، لتدريب التنمية البشرية بعنوان (كوادر المستقبل) الذى يقدمه الاتحاد للمعلمين بالمجان، وذلك بغرض مساعدة المعلمين فى الوصول لأعلى مستويات التعلم المهنى والفنى والتدريب لإشباع رغبات الطلاب مستقبلاً.

وبدأ التدريب حسبما تم التخطيط له بالبرنامج الزمنى الموضوع مسبقاً، وتم افتتاح الجلسة ووضع قواعد العمل، وحاضر خلالها محمد عبد المنعم القريفان المرشد السياحى ومدرب المهارات الحياتية المعتمد، ودارت جلسات اليوم التدريبى حول فنون المهارات المتطورة فى التفكير العلمى، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

وشهد اليوم الأول أمس الاثنين من التدريب شرح لقواعد العمل وفن إدارة الوقت، أما اليوم الثانى فشمل مهارات التفكير العلمى، والثالث غداً الأربعاء، فيتم خلاله التدريب على التواصل الفعال مع الآخرين، ويشهد اليوم الرابع والأخير بعد غد الخميس، تدريبا على الحقوق الشخصية فى الدستور والقانون المصرى.

دورات تدريبية لمعلمين الأقصر -اليوم السابع -6 -2015
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دورات تدريبية لمعلمين الأقصر

معلمي الأقصر خلال الإستماع لشروحات الدورة -اليوم السابع -6 -2015
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معلمي الأقصر خلال الإستماع لشروحات الدورة

حضور ملفت للمعلمين خلال دورة التنمية البشرية -اليوم السابع -6 -2015
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حضور ملفت للمعلمين خلال دورة التنمية البشرية

المحاضر يشرح فنون ومهارات التفكير العلمي -اليوم السابع -6 -2015
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المحاضر يشرح فنون ومهارات التفكير العلمي

حضور معلمي الأقصر بدورة التنمية البشرية -اليوم السابع -6 -2015
>

حضور معلمي الأقصر بدورة التنمية البشرية


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