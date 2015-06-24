حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة يواصلون استقبال المهنئين في رمضان

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك حيث استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قناصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن ينعم على سموه والقيادة الرشيدة للدولة بالصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم والازدهار.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عدد من الشيوخ والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجانب المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومديري الهيئات والبنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، داعين العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية.

وبادلهم صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بشهر رمضان المبارك مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان.

وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية في عجمان والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين في الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وسأل الجميع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية. حضر المقابلات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

تهانٍ

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني من محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية بجانب كبار المسؤولين في الدولة وأعيان ووجهاء البلاد ومديري وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين.

وسأل الجميع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر المقابلات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.