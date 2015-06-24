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رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة برمضان

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رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة برمضان رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة برمضان

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من كل من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، والرئيسين المصري عبد الفتاح ، والتونسي الباجي قايد السبسي، وفهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من الرئيس المصري، والرئيس التونسي، ونائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان، وإسحاق جهانجيري، المساعد الأول للرئيس الإيراني.

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