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بالفيديو.. ننشر أبرز لقطات مرافعة مرتضى منصور عن أحمد موسى

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بالفيديو.. ننشر أبرز لقطات مرافعة مرتضى منصور عن أحمد موسى بالفيديو.. ننشر أبرز لقطات مرافعة مرتضى منصور عن أحمد موسى
قال المستشار مرتضى منصور، محامى الإعلامى أحمد موسى، إن المدعى بالحق المدنى، الدكتور أسامة الغزالى حرب ارتكب جريمة سب بحق موكله حين وصفه فى دعواه بأنه “مخبر فى وزارة الداخلية وليس مندوباً لجريدة الأهرام فى الوزارة”.

وأضاف مرتضى خلال مرافعته عن أحمد موسى، فى الجلسة التى انتهت بالحكم ببراءة موكله : “جريمة إشاعة اخبار كاذبة الموجهه لموكلى، ليس لها دليل فى الأوراق”. واستشهد مرتضى بنشر “اليوم السابع” خبراً عن التعدى على موكب الرئاسة، قائلاً: “رغم ذلك اعتذرت وزارة الداخلية للجريدة ولرئيس تحريرها”.

ودفع مرتضى بانعدام الركن المادى والقصد الجنائى من جريمة السب والقذف، موضحا أن إذاعة أخبار كاذبة التى من شأنها تكدير السلم العام كما وصفت الدعوى ليس لها محل.

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مصر 365

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