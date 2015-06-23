محافظ الدقهلية: تدريب طلاب المدارس فى الصيف على مساعدة شرطة المرور

عقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008، بحضور أعضاء اللجنة، وهم: مساعد مدير أمن الدقهلية ووكلاء وزارات (التضامن الاجتماعى – الصحة – القوى العاملة) ومدير عام التعليم الفنى ونائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء وإدارة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة القرارات الخاصة بالجلسة السابقة حيث تم تشكيل وتفعيل اللجنة العامة واللجان الفرعية والتى تعمل على رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى لها، وتكليف (12) مؤسسة من مؤسسات رعاية الطفولة بتركيب كاميرات وشاشات لمراقبة الأطفال ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وتلقى الشكاوى عن حالات تعرض الأطفال للخطر.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد ندوات بصفة مستمرة للتوعية الخاصة بمخاطر الزواج العرفى والمبكر، مشددًا على ضرورة أن يقوم كل رئيس مركز ومدينة بعمل قاعدة بيانات للأسر محدودة الدخل لتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة لتدريب عدد من طلاب المدارس خلال فصل الصيف على مساعدة شرطة المرور، ويكون ذلك تحت مسمى "صديق المرور".

بالإضافة إلى إشراكهم فى عملية النظافة والتشجير فى القرى والمراكز، وذلك تحت مسمى "صديق البيئة"، فضلاً عن وضع خطة خلال 30 يومًا لإنهاء جميع الأعمال المطلوبة، المتمثلة فى رفع كفاءة الطرق، وصيانة المدارس، والمرور على المستشفيات، وإزالة التعديات، ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية والغاز.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لمساعدة الأطفال وتوفير الرعاية والعناية اللازمة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.