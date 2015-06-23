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إحباط تهريب 13 طن بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد

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إحباط تهريب 13 طن بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد إحباط تهريب 13 طن بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد

أرشيفية

أحبطت مديرية أمن بورسعيد تهريب كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير الخالصة جمركيًا، حيث توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد خالد العوادلي -رئيس القسم- الى قيام على محمد فيصل، بتخزين كميات كبيرة من البضائع المهربة، وذلك داخل أحد المخازن، وبمداهمة المخزن المذكور تم ضبط حوالى (5 طن) من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة”.

وقام ضباط مباحث قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد بتمشيط جميع الطرق والمدقات الخارجية، حيث تمكنوا من ضبط (4) سيارات نقل محملة جميعا بكميات من البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة” بلغت حمولتها جميعا حوالى (8 طن) .

وجه اللواء فبصل دويدار مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية حيال البضائع والسيارات والمتهمين والعرض على النيابة المختصة مع تكثيف الجهود لإحباط كافة محاولات التهريب وضبط القائمين عليها.

جمال نوفل

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