محافظ السويس يتفقد ميدان “النمسا” وإصلاح خط مياه المجزر الآلي

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، اليوم، متابعة أعمال الإصلاح لماسورة خط مياه الشرب التي تغذي قرية محمد عبده والمجزر الآلي التي تصل من محطة مياه الشرب بأبوعارف.

كما تفقد المحافظ ميدان النمسا بحي السويس، وكلف اللواء عبدالعظيم محمد رئيس حي السويس لرفع المخلفات وازالة تعديات الباعة الجائلين وتطوير مدخل منطقة النمسا.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن أن اللواء العربي السروي محافظ السويس قام بجولة لتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بجنيفة متابعة اختبارات شبكات الصرف للتأكد من نظافتها تمهيداً لاستلامها والسماح بتوصيل المنازل عليها. وكلف المحافظ، ابراهيم حسن رئيس حى الجناين بالتنبيه على الأهالي بسرعة الانتهاء من التوصيلات المنزلية الى الشبكة الرئيسية والتي تم تحديدها 100 جنيه عن كل دور.

كما شاهد المحافظ تجربة التشغيل الأولى لمحطة الرفع الرئيسية بجنيفة، وشدد على مدير عام فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من جميع الاعمال المتبقية داخل محطة الرفع خلال 10 ايام ، وبدء التشغيل الفعلي وسحب مياه الصرف من المنازل.

وخلال الجولة تفقد السروي عداية خط طرد كبريت التي تمر اسفل السكة الحديد والترعة لنقل الصرف الصحي لقرى كبريت الى محطة الصرف الرئيسية بجنيفة، وكذلك عداية خط طرد جنيفة أسفل السكة الحديد.

كما تفقد محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية لمتابعة ومشاهدة بدء عملية رفع المياه من محطة رفع جنيفة الرئيسية الى محطة المعالجة الرئيسية.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد مرسي السكرتير العام، والمهندس طلعت عرابى مدير عام فرع الشركة القابضة بالسويس، وشكرى عبدالمنعم مدير فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، وابراهيم حسن رئيس حي الجناين، ومحمود النجار ممثل الشركة المنفذة للمحطة.