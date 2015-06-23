موجز أخبار محافظات مصر.. العثور على جثة طفل مذبوحًا فى دمياط

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أنه يكثف رجال مركز شرطة كفر سعد بدمياط جهودهم لكشف ملابسات واقعة مقتل طفل عمره 3 سنوات والذى عثر الأهالى على جثته أمس مذبوحًا.

وفجّر مجهولون ماسورة مياه بمنطقة الصادى بأبو كبير بمحافظة الشرقية، باستخدام "قنبلة بدائية الصنع"، وتم إخطار المفرقعات.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا، برئاسة الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث المركز، بإشراف العميد محمود حسن، فرع بحث الجنوب، من كشف غموض العثور على جثة شخص على طريق "الحجز أولاد عليوة" دائرة المركز، حيث أشارت التحريات إلى أن وراء الواقعة خصومة ثأرية.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن مسلحين استولوا على سيارة حكومية بالعريش، وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد قيام مسلحين بالهجوم على مقر الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى بحى العبور بالعريش، واستولوا على سيارة "دبل كابينة" ولاذوا بها فارين.

وانفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية دون خسائر فى الأرواح. كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسماع دوى انفجار خلف مركز شرطة القوصية يشتبه فى كونه قنبلة.

وأمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام، رئيس النيابة الكلية بسوهاج، وسكرتارية خالد المساوى، بتجديد حبس 25 من عناصر الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وإلى أهم الأخبار:

- مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مذبوحاً

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- مجهولون يفجرون ماسورة مياه باستخدام "قنبلة بدائية" فى أبوكبير بالشرقية

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- ضابط شرطة يقتل شقيقه بالخطأ أثناء مطاردته لصا حاول سرقة مسكنهما بالزقازيق

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- إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل شقيقه عن طريق الخطأ فى الشرقية

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- مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة

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- حبس المتهم بقتل زوجته وإصابة 4 أفراد من أسرتها فى مركز أبوتشت بقنا

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- مصرع عامل رمياً بالرصاص فى تجدد خصومة ثأرية بالبلينا سوهاج

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- مسلحون يستولون على سيارة حكومية بالعريش

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- انفجار قنبلة بدائية بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية فى أسيوط

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- تجديد حبس 25 إخوانياً 15 يوما بتهمة التحريض على العنف والتخريب بسوهاج

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- رفض استئناف 3 من عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوما

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- إخلاء سبيل 33 من الإخوان بعد الحكم بحبسهم عامين فى أحداث العنف بالإسكندرية

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- تأجيل النطق بالحكم فى قضية مقتل الطفلة زينة ببورسعيد لـ21 يوليو

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- هيئة المفوضين توصى برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية أراضى سيناء

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