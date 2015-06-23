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إطلالتك اليومية الساترة بأسلوب الفاشنيستا أوليفيا باليرمو

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إطلالتك اليومية الساترة بأسلوب الفاشنيستا أوليفيا باليرمو إطلالتك اليومية الساترة بأسلوب الفاشنيستا أوليفيا باليرمو

الثلاثاء 23-06-2015 05:47

في أيام شهر رمضان المبارك تبحث كل منا عن تنسيق عملي ساتر للإطلالات اليومية ، ولايوجد أفضل من الفاشنيستا الأنيقة أوليفيا باليبرمو لتعطيك الهاماً مثالياً لتنسقي إطلالتك اليومية ، إخترنا لك باقة من إطلالاتها الساترة لتستوحي منها ما يناسبك .
تعتمد أوليفيا على تنسيق إطلالات ملونة مزينة بطبعات عصرية جذابة في معظم إطلالاتها وهذا ما يجعلها مناسبة للأجواء الصيفية والربيعية دائماً ، تنسق الجينز مع القمصان البسيطة والبلايزر الملون لتعطيه لمسة شبابية ناعمة ، وفي إطلالات أخرى تختار التنورة الماكسي والبنطلونات الواسعة لتعطيك إلهاماً مناسباً لإطلالتك الرمضانية الأنيقة .
لتحصلي على إطلالة أوليفيا باليرو ننصحك بتجربة ستايلات متعددة والخروج عن ستايلك المعتاد ، كما ننصحك بإضافة الإكسسوارات المناسبة لإطلالتك ، فالحزام الجميل فوق القميص و الحذاء بتصميم عصري ملفت يمكن أن يضفيان تغييراً كبيراً على إطلالتك . كما يمكنك من ارتداء نفس القطع بتنسيقات مختلفة ومتجددة في كل مرة .

تجدين في الصور أعلاة إطلالات عديدة استخدمت فيها أوليفيا القميص الأبيض بأسلوب مختلف ومتجدد لتعطيك طرقاً متعدده لإرتداء هذه القطعة البسيطة المتوفرة في خزانة كل فتاة .
شاهدي معنا إطلالات أوليفيا باليرمو واستوحي منها ما يناسب إطلالتك اليومية الساترة.

 

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