إطلالتك اليومية الساترة بأسلوب الفاشنيستا أوليفيا باليرمو

في أيام شهر رمضان المبارك تبحث كل منا عن تنسيق عملي ساتر للإطلالات اليومية ، ولايوجد أفضل من الفاشنيستا الأنيقة أوليفيا باليبرمو لتعطيك الهاماً مثالياً لتنسقي إطلالتك اليومية ، إخترنا لك باقة من إطلالاتها الساترة لتستوحي منها ما يناسبك .

تعتمد أوليفيا على تنسيق إطلالات ملونة مزينة بطبعات عصرية جذابة في معظم إطلالاتها وهذا ما يجعلها مناسبة للأجواء الصيفية والربيعية دائماً ، تنسق الجينز مع القمصان البسيطة والبلايزر الملون لتعطيه لمسة شبابية ناعمة ، وفي إطلالات أخرى تختار التنورة الماكسي والبنطلونات الواسعة لتعطيك إلهاماً مناسباً لإطلالتك الرمضانية الأنيقة .

لتحصلي على إطلالة أوليفيا باليرو ننصحك بتجربة ستايلات متعددة والخروج عن ستايلك المعتاد ، كما ننصحك بإضافة الإكسسوارات المناسبة لإطلالتك ، فالحزام الجميل فوق القميص و الحذاء بتصميم عصري ملفت يمكن أن يضفيان تغييراً كبيراً على إطلالتك . كما يمكنك من ارتداء نفس القطع بتنسيقات مختلفة ومتجددة في كل مرة .

تجدين في الصور أعلاة إطلالات عديدة استخدمت فيها أوليفيا القميص الأبيض بأسلوب مختلف ومتجدد لتعطيك طرقاً متعدده لإرتداء هذه القطعة البسيطة المتوفرة في خزانة كل فتاة .

شاهدي معنا إطلالات أوليفيا باليرمو واستوحي منها ما يناسب إطلالتك اليومية الساترة.

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