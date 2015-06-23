اكسسوارت Gucci تجمع بين الماضي والمستقبل

إنّ مجموعة Gucci لموسم خريف/شتاء 2015- 2016 تستكشف العالم عبر مفهوم الانفصال هذا. فهي لا تحصر نفسها بالزمن الحاضر بكلّ بساطة، بل هي تجسّد الحدّ الفاصل الضبابيّ بين "الماضي القريب" و"المستقبل الوشيك". هذا الحدّ الفاصل من التدفّقات الزمنية، حين تندمج آثار الماضي مع طلائع المستقبل. ضمن هذا الإطار الزمنيّ، يتمّ دمج الأجزاء المنسيّة في أفُق جديد من المعاني: الأزهار المستوحاة من المنسوجات الجدارية المتروكة في العليّات القديمة، الطيور التي ُتطرّز وعوداً ثمينة بالحبّ المستوحاة من الحقبة الجورجيّة، الفساتين المكسّرة التي تفيض ثنياتها بالذكريات وتحتفي المجموعة بتفاصيل في غير أوانها، تداخلات مثاليّة، تباينات وتطوّرات تاريخية، وهي تستعيد تعارضها مع الحاضر من أجل فهم هذا الحاضر بشكل أفضل.

ومجموعة الاكسسوارت المتنوّعة ضمن هذه المجموعة استوحيت أيضاً من نفس الفكرة، واستمدت تصاميمها من عراقة الماضي وذكرياته الجميلة ومن الزمن الحاضر والمستقبل المعاصر. وقد شملت حقائب اليد الجلدية الفاخرة أو القماشية التي حافظت في تصاميمها على طابع دار Gucci العريق، مع إعادة ترجمة رموز الدار، من الرمز لحرف "G" المضاعف، أو النقوش على الأقمشة بطريقة جديدة تلائم الزمن الحالي، كما كان هنالك مجموعة من الأحذية المُبتكرة، التي دخل في تصميمها الفرو والخشب والجلود الملونة، بالإضافة إلى القبّعات والأحزمة والمجوهرات من خواتم وأقراط مميّزة.

مع استلام Alessandro Michele الإدارة الإبداعية الجديدة لدار Gucci، رأينا الكثير من الإبداع والتجدّد، وسنبقى بانتظار المزيد في هذا السياق.

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