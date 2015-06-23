الغرف التجارية: مصر تستضيف الدورة الثالثة لقمة الأعمال العربية الأوروبية

نجح اتحاد الغرف التجارية، فى الحصول على موافقة اتحادات الغرف العربية، لاستضافة مصر استثنائيًا، الدورة الثالثة لقمة الأعمال العربية الأوروبية، خلال شهر نوفمبر 2015.

ويأتى ذلك فى إطار تكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لاتحاد الغرف، باستثمار نتائج مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ، من خلال دعم التحالفات التى نتجت عنه، مع استمرار الحملات الترويجية عالميًا لجذب مزيدا من الاستثمارات فى كافة القطاعات.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب أول رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أهمية هذا الحدث، والذى يجمع قيادات الاستثمار والمال والأعمال من الدول العربية مع نظرائهم من دول الاتحاد الاوروبى فى وجود البنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات العربية والأوروبية والدولية، والذى يعقد كل عامين بأحد الدول العربية.

وأضاف الوكيل، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة مساء اليوم الثلاثاء، أن توقيت القمة بعد افتتاح ازدواج قناة السويس والانتهاء من مخطط العام لمحورها سيدعم جذب الاستثمارات فى المشاريع التى ستطرح للقطاع الخاص إلى جانب ما سيطرح فى نفس التوقيت من مشروعات بالمركز العالمى للغلال بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالسخنة، واستصلاح الـ4 مليون فدان ومشاريع البنية التحتية فى النقل واللوجيستيات والطاقة والمياة، ومشاريع التصنيع من أجل التصدير فى مختلف القطاعات، حيث أن هدف القمة سيكون تحقيق التكامل بين المستثمرين العرب والأوروبين والشركات العالمية وموردى التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة فى تلك القطاعات.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوربية، وأمين عام القمة، أن الترويج لهذا الحدث بدأ من خلال اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الأوروبية المشتركة والتحالف الأورومتوسطى الذى يتضمن اتحاد الغرف الاوروبية واتحاد غرف البحر الأبيض، إلى جانب تفعيل اتفاقيات الاتحاد المصرى مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية، وتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية لضمان مشاركة قيادات كبرى الشركات بالقمة.

وأشار الدكتور علاء عز، إلى أنه تم اعتماد تمويل عددا من المنح من الاتحاد الاوروبى للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية وتنظيم فاعليات ترويجية طوال عام 2015 لضمان تعظيم المشاركة، مشيرا إلى أن تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance"، والذى يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمسة، وهى اتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الأوروبية "Eurochambres" والغرفة العربية الالمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية"ANIMA"، الذى ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الايطالية وجامعة الدول العربية ممثلة فى المجلس العربى الاوروبى.