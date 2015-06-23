وزير الإسكان: ملتزمون بتنفيذ "العاصمة الإدارية" ومفاوضات المشروع سرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه جارى تنفيذ مرافق المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس عبارة عن مشروع طُرِحَ فى المؤتمر الاقتصادى، ولكنه مشروع دولة، وسيتم تنفيذه سواء تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية أم لا.

وأكد وزير الإسكان، أن المفاوضات التى تجرى مع الشركة الإماراتية لم تنتهِ بعد، مؤكدا أنها تتم فى سرية تامة، وكل ما أثير عنحول فشل المفاوصات، أو رفض الشركة الإماراتية النسبة التى حددتها الدولة غير صحيح، وعبارة عن شائعات.