أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الإسكان: ملتزمون بتنفيذ "العاصمة الإدارية" ومفاوضات المشروع سرية

Google+ Print
وزير الإسكان: ملتزمون بتنفيذ "العاصمة الإدارية" ومفاوضات المشروع سرية وزير الإسكان: ملتزمون بتنفيذ "العاصمة الإدارية" ومفاوضات المشروع سرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه جارى تنفيذ مرافق المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس عبارة عن مشروع طُرِحَ فى المؤتمر الاقتصادى، ولكنه مشروع دولة، وسيتم تنفيذه سواء تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية أم لا.

وأكد وزير الإسكان، أن المفاوضات التى تجرى مع الشركة الإماراتية لم تنتهِ بعد، مؤكدا أنها تتم فى سرية تامة، وكل ما أثير عنحول فشل المفاوصات، أو رفض الشركة الإماراتية النسبة التى حددتها الدولة غير صحيح، وعبارة عن شائعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365