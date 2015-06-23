محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تجميل وتطوير مداخل المحافظة

أجرى محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمنطقة المنايف ومدخل المحافظة من جهة الطريق الصحراوي الاسماعيلية – القاهرة – بورسعيد ومنطقة محور عز الدين بالكيلومتر5و4 وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للشوارع والميادين والمحاور المرورية.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار على جانبي الطريق وطلاء البلدورات وتركيب كشافات الإضاءة الجديدة الموفرة للطاقة.

وأشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل وخاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.

وذلك استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية اليومية التى يقوم بها اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والذي يأتي فى إطار استعدادات محافظة الاسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخي والعالمي الكبير للافتتاح الأسطوري المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس القادم وما تشهده الاسماعيلية من حركة دءوبة وعمل متواصل للتزين لهذا الحدث.

ورافق المحافظ فى خلال الجولة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة و الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومتولي حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير واحمد عبد الغفار رئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة والسيد النخيلى نائب رئيس مركز ومدينة أبو صوير و محمود الصوري رئيس قرية الفردان وأحمد الاسناوى رئيس قرية الواصفية ومحمد عبد العزيز رئيس قرية عين غصين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.