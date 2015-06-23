موقع يمنى: إيران أرسلت 8 مليارات دولار مزورة لليمن لدعم الحوثيين

ذكر موقع "براقش نت" اليمنى الإخبارى أن إيران أرسلت ثمانية مليارات دولار من العملة المزورة إلى اليمن عبر الرحلات الجوية المباشرة التى تمت بين صنعاء وطهران لدعم سلطة الحوثيين بعد الانقلاب .إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدنى اليمنية وسلطة الطيران المدنى الإيرانية وقعتا اتفاقا لتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا بين البلدين عبر الخطوط الجوية اليمنية وشركة ماهان الإيرانية فى شهر فبراير الماضى بعد الانقلاب على الرئيس اليمنى
ونقل الموقع عن مصادر سياسية مطلعة أن تلك المبالغ وزعت ما بين صعدة وصنعاء وبعض المناطق الأخرى واستخدمتها جماعة الحوثيين فى إدارة انقلابها، وأرجعت المصادر عدم انهيار الريال اليمنى الى تداول تلك المبالغ المزورة فى السوق المحلى .
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدنى اليمنية وسلطة الطيران المدنى الإيرانية وقعتا اتفاقا لتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا بين البلدين عبر الخطوط الجوية اليمنية وشركة ماهان الإيرانية فى شهر فبراير الماضى بعد الانقلاب على الرئيس اليمنى
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