أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ارتفاع أعداد المتوفين بحادث الوادي الجديد إلى 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين

Google+ Print
ارتفاع أعداد المتوفين بحادث الوادي الجديد إلى 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين ارتفاع أعداد المتوفين بحادث الوادي الجديد إلى 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين

حادث سير

إرتفع عدد المتوفين بحادث طريق الخارجة – أسيوط ( بالكيلو 10 ) بالوادي الجديد إلى ثلاثة أشخاص بعد وفاة (صبري علي يونس 17 سنة) متأثرا بجراحه. وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم صباح اليوم وأصيب 6 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بالكيلو 10 في طريق الخارجة – أسيوط أمام منطقة الجامعة، وتبين وفاة كل من (محمود سيد 16 سنة)، (علي نصر حمام 17 سنة)، (صبري علي يونس 17 سنة)، وإصابة كل من (أحمد محروس 37 سنة)، (هبه أحمد محمد 10 سنوات)، (محمد أحمد محمد 12 سنة)، (أحمد سيد محمد 19 سنة)، (جمال محمود إسماعيل 17 سنة)، (سهير ظريف عبدالغني 35 سنة).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا