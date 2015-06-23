ارتفاع أعداد المتوفين بحادث الوادي الجديد إلى 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين

إرتفع عدد المتوفين بحادث طريق الخارجة – أسيوط ( بالكيلو 10 ) بالوادي الجديد إلى ثلاثة أشخاص بعد وفاة (صبري علي يونس 17 سنة) متأثرا بجراحه. وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم صباح اليوم وأصيب 6 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بالكيلو 10 في طريق الخارجة – أسيوط أمام منطقة الجامعة، وتبين وفاة كل من (محمود سيد 16 سنة)، (علي نصر حمام 17 سنة)، (صبري علي يونس 17 سنة)، وإصابة كل من (أحمد محروس 37 سنة)، (هبه أحمد محمد 10 سنوات)، (محمد أحمد محمد 12 سنة)، (أحمد سيد محمد 19 سنة)، (جمال محمود إسماعيل 17 سنة)، (سهير ظريف عبدالغني 35 سنة).