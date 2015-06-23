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كيف أمضت كايتلين جينر أول عيد أب لها؟

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الثلاثاء 23-06-2015 15:31

من المؤكد أن شخصية Caitlyn Jenner لن تستطيع أن تمحو تاريخ Bruce Jenner، خاصة وأن الأخير كان متزوجاً ولديه أولاد.

 

ونشرت Caitlyn على صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع عائلتها السابقة مرفقة بتعليق كتبت فيه " كان يوم عيد الأب رائعاً أمضينا وقتاً ممتعاً...فيه الكثير من الحب والدعم...أنا أحب عائلتي".

 

 

ولم ينس أولاد Bruce والدهم في عيد الأب الأول له كأنثى على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونشرت Kylie البالغة من العمر 17 عاماً صورة قديمة لها وهي صغيرة مع شقيقتها ووالدها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "عيد أب سعيداً، يا إشراقة شمسي".

 

واقتبست Kylie كلام والدها الذي قاله لها، خلال فترة مواجهته الحياة كامرأة: "ما زال بإمكانك أن تناديني "بابا"، فمهما حصل، سأبقى والدك، وهذا الشيء لن يتغير يا طفلتي"

 

كما نشرت Kendall صورة لها ولوالدها وهو يقبّل خدها، عندما كانت طفلة، وقالت: "طوال حياتي، كنت أنت الروح في داخلي، وفقط لأن مظهرك أصبح مختلفاً الآن، لا يعني أنك لم تعد والدي".

 

يذكر أن نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian قامت بمعايدة والدها Robert Kardashian، من دون أن تذكر Bruce: "عيد أب سعيداً

 

لأفضل أب في الدنيا" على صورة لها ولأختها Kourtney، وأضافت: "مرّ وقت طويل منذ رحيلك، لكن الذكريات تجري فينا بسرعة، ستبقى للأبد".

 

 

 

 

 

 

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