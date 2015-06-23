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زيدان: كنت سأقبل خلافة أنشيلوتي لو عرضها علي ريال مدريد

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زيدان: كنت سأقبل خلافة أنشيلوتي لو عرضها علي ريال مدريد زيدان: كنت سأقبل خلافة أنشيلوتي لو عرضها علي ريال مدريد

(إفي): قال النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان المدرب الحالي لفريق كاستيا (رديف ريال مدريد الإسباني) إنه كان ليقبل تولي تدريب الفريق الأول لو عرض عليه الأمر عقب اقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصبه.

وقال زيدان في حوار مع مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية سينشر بالكامل غدا الأربعاء إنه كان ليقبل هذا العرض لكونه يمثل "تحديا" بالنسبة له.

واعترف الأسطورة الفرنسية بأن موسمه الأول كمدرب مع الفريق الثاني لريال مدريد يعد "فاشلا"، ولكنه جدد التزامه بتولي زمام الفريق في الموسم المقبل.

يشار إلى أن زيدان كان أعرب أكثر من مرة عن نيته الاستمرار لعام أخر مع الفريق الثاني للريال لرغبته في الصعود به لدوري الدرجة الثانية وهو الأمر الذي فشل فيه خلال الموسم المنصرم.

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