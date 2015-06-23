انتهاء أزمة الجزارين في السويس وعودة المياه للمجزر الآلي

أعلن مسئولو ديوان عام محافظة السويس أن مشكلة الجزارين المتعلقة بانقطاع المياه بالمجزر العام بقرية الألبان الجديدة، على طريق السويس–الإسماعيلية، ، انتهت وتم إمداد المجزر بالمياه المطلوبة وتم التواصل مع إدارة هيئة قناة السويس لتصليح العطل بخط المياه الرئيسي للمجزر.

وقال ناصر الأمين أحد الجزارين، إنهم التقوا مسئولو الطب الوقائي، والسكرتير العام، وأبلغوهم بانتهاء المشكلة تمام وإن المياه لن تنقطع مرة أخري عن المجزر الآلي.

أضاف فى تصريحات خاصة أنهم يطالبون اللواء العربي السروي محافظ السويس، بزيارة المجزر ومشاهدة كل المشاكل التى يعانون منها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك 10 خزانات مياه أعلي منشات المجزر لا تستخدمها إدارة المجزر، وصباح اليوم الاثنين توجه الجزارين فى السابعة صباحا للمجزر، ولم يجدوا مياة وانتظروا اكثر من ساعتين، أملًا في إصلاح خط المياه المغذي للمجزر، بحسب ما وعدهم مدير المجزر، إلا أن الأمر زاد سوءا ولم تعود المياه ولم تصل أي سيارة من الدفاع المدني لتزويدهم بالمياه.