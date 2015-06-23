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11 نصيحة لصحة الصائم أهمها القيام بصلاة التراويح

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11 نصيحة لصحة الصائم أهمها القيام بصلاة التراويح 11 نصيحة لصحة الصائم أهمها القيام بصلاة التراويح

كتبت فاطمة ياسر


>سؤال يدور برأس البعض ويجيب عنه بمجوعة نصائح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.
> وأهم ما ينصح به حلمى هو:
>1- عدم الوصول لمرحلة الشبع فى وجبة الإفطار لتجنب الإصابة بالتخمة ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين.
>2- ينصح بمضغ الطعام جيدا، وذلك لتنشيط عملية الهضم خاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فى الهضم وآلام فى المعدة.
>3- ينصح بتأخير وجبة السحور وذلك للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش.
>4- الإكثار من تناول الماء والسوائل بين الإفطار والسحور، لتعويض الماء المفقود فى العرق طوال النهار.
>5- الإكثار من السوائل يجنبك الإصابة بالإمساك الذى ينتج عن نقص السوائل.
>6- ينصح بتجنب العصائر المحلاة لأنها تزيد من الشعور بالعطش.
>7- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء الذى يحتاجه الجسم وكذلك الأملاح والفيتامينات الهامة للجسم.
>8- الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة، وذلك لمنع التلبك المعوى والتخمة وللمحافظة على مستوى .
>9- عدم الإسراف فى تناول المشروبات الغازية بين وجبتى الإفطار والسحور .
>10- ضرورة ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعة مثل المشى.
>11- صلاة التراويح تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة فى الجسم.

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