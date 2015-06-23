11 نصيحة لصحة الصائم أهمها القيام بصلاة التراويح

كتبت فاطمة ياسر



>سؤال يدور برأس البعض ويجيب عنه بمجوعة نصائح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

> وأهم ما ينصح به حلمى هو:

>1- عدم الوصول لمرحلة الشبع فى وجبة الإفطار لتجنب الإصابة بالتخمة ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين.

>2- ينصح بمضغ الطعام جيدا، وذلك لتنشيط عملية الهضم خاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فى الهضم وآلام فى المعدة.

>3- ينصح بتأخير وجبة السحور وذلك للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش.

>4- الإكثار من تناول الماء والسوائل بين الإفطار والسحور، لتعويض الماء المفقود فى العرق طوال النهار.

>5- الإكثار من السوائل يجنبك الإصابة بالإمساك الذى ينتج عن نقص السوائل.

>6- ينصح بتجنب العصائر المحلاة لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

>7- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء الذى يحتاجه الجسم وكذلك الأملاح والفيتامينات الهامة للجسم.

>8- الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة، وذلك لمنع التلبك المعوى والتخمة وللمحافظة على مستوى الدهون.

>9- عدم الإسراف فى تناول المشروبات الغازية بين وجبتى الإفطار والسحور .

>10- ضرورة ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعة مثل المشى.

>11- صلاة التراويح تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة فى الجسم.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });