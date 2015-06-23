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براقش نت: إيران أرسلت 8 مليارات دولار مزورة لليمن لدعم الحوثيين

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براقش نت: إيران أرسلت 8 مليارات دولار مزورة لليمن لدعم الحوثيين براقش نت: إيران أرسلت 8 مليارات دولار مزورة لليمن لدعم الحوثيين
ذكر موقع "براقش نت" اليمنى الإخبارى أن إيران أرسلت ثمانية مليارات دولار من العملة المزورة إلى اليمن عبر الرحلات الجوية المباشرة التى تمت بين صنعاء وطهران لدعم سلطة الحوثيين بعد الانقلاب .

ونقل الموقع عن مصادر سياسية مطلعة أن تلك المبالغ وزعت ما بين صعدة وصنعاء وبعض المناطق الأخرى واستخدمتها جماعة الحوثيين فى إدارة انقلابها، وأرجعت المصادر عدم انهيار الريال اليمنى الى تداول تلك المبالغ المزورة فى السوق المحلى .

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدنى اليمنية وسلطة الطيران المدنى الإيرانية وقعتا اتفاقا لتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا بين البلدين عبر الخطوط الجوية اليمنية وشركة ماهان الإيرانية فى شهر فبراير الماضى بعد الانقلاب على الرئيس اليمنى
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