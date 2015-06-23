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شركة المياه بالمنوفية تؤكد سلامة مياه السادات بعد نفوق أسماك بترعة الجنابية

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شركة المياه بالمنوفية تؤكد سلامة مياه السادات بعد نفوق أسماك بترعة الجنابية شركة المياه بالمنوفية تؤكد سلامة مياه السادات بعد نفوق أسماك بترعة الجنابية

أرشيفية

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطات مياه الطرانة والهاويس وكفر داود، وذلك كإجراء احترازي نتيجة ظهور أسماك نافقة على سطح جنابية الخطاطبة لحين ظهور نتيجة تحاليل العينات التي قامت مديرية الصحة بأخذها.

وقامت شركة المياه بتشغيل المحطات الأرتوازية البديلة لتوفير المياه لسكان هذه المناطق لحين إعادة تشغيل المحطات البحاري.

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة المياه أن المعاينة المبدئية للمياه، أكدت سلامتها والدليل على ذلك وجود اسماك وطحالب حية بها ، مرجحا ان تكون الاسماك النافقة قام بإلقائها احد اصحاب المزارع الخاصة للتخلص منها او لإثارة البلبلة .

من جانبه شدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بصحة المواطن التي لا مجال للتلاعب بها او اهمالها لأنها امانة في رقبة كل مسؤول ، مشددا على اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لحين ظهور النتائج.

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