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منظمة الهجرة: النازحون فى العراق تخطوا عتبة ثلاثة ملايين شخص

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منظمة الهجرة: النازحون فى العراق تخطوا عتبة ثلاثة ملايين شخص منظمة الهجرة: النازحون فى العراق تخطوا عتبة ثلاثة ملايين شخص
تخطى عدد النازحين جراء أعمال العنف فى العراق عتبة ثلاثة ملايين شخص منذ مطلع العام 2014، غالبيتهم من محافظتى نينوى والأنبار حيث السيطرة الواسعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء.

وأشارت المنظمة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان عدد النازحين بلغ ثلاثة ملايين و87 الفا و372 شخصا، بين 2014 وحتى الرابع من يونيو 2015.

وأشارت المنظمة الى أن قرابة 2,6 مليونى شخص من النازحين هم من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، وهى المحافظات التى شهدت اقوى المعارك ضد التنظيم الجهادى منذ أكثر من عام.

ويسيطر التنظيم على مساحات واسعة فى شمال العراق وغربه منذ هجوم كاسح شنه فى يونيو 2014، ابرزها الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. كما سيطر التنظيم فى مايو الماضى بالكامل على الرمادى مركز الأنبار، والتى كان يسيطر على اجزاء منها منذ مطلع 2014.
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