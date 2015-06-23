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وزير الدفاع العراقى يزور صربيا لبحث آليات التعاون العسكرى الثنائى

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وزير الدفاع العراقى يزور صربيا لبحث آليات التعاون العسكرى الثنائى وزير الدفاع العراقى يزور صربيا لبحث آليات التعاون العسكرى الثنائى
بدأ وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اليوم الثلاثاء زيارة إلى صربيا تلبية لدعوه رسمية من نظيره الصربى براتسلاف جاشيتش لبحث آليات التعاون العسكرى بين البلدين.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدفاع العراقى نصير نورى - فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد - إن الزيارة تأتى استمرارا لنهج العراقية فى تنويع مصادر تسليح وتجهيز القوات المسلحة وتلبية متطلبات المعركة ضد عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأشار إلى أن العبيدى والوفد العسكرى المرافق له معرض الأمن والدفاع فى بلجراد، حيث اطلع على التقنيات العسكرية خلال تفقده لأجنحة المعرض.

وكان وزيرا الدفاع العراقى والصربى بحثا فى 25 فبراير الماضى سبل تطوير العلاقات الثنائية العسكرية.. وقال جاشيتش إنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة مع العراق فى مجالات التعليم والدراسات والصناعات العسكرية وتدريب الكوادر وفى البنى التحتية التى أثبتت التجربة جدارة الشركات الصربية.. فيما قال العبيدى إنه درس سابقا فى صربيا ويعرف تاريخها.. وأكد وزير الدفاع الصربى استعداد بلاده لمساعدة العراق فى حربه ضد الإرهاب.
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مصر 365

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