10 آلاف طن بضائع عامة تغادر اليوم ميناء الأدبية بالسويس

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة السفينة نور وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة والسفينة دو جان سونج، وعلى متنها 2474 طن معدات قادمة من جيبوتى، كما تغادر السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن .

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة كوتا سيبات و على متنها 355 حاوية بوزن 7188 طن قادمة من جدة و السفينة سبيرو قادمة من الادبية لتفريغ 23 حاوية و شحن 2 حاوية و تتجه الى بورسودان كما تغادر الميناء السفينة كارديف و على متنها 925 حاوية متجهة الى العقبة و السفينة ام اس سى تاسمانيا و على متنها 65 حاوية 20 قدم و 14 حاوية 40 قدم بوزن 1610 طن متجهة الى العقبة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 715 راكب و 82 سيارة و 16 تريلا و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 راكب و 57 تريلا و 32 سيارة كما يغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 55 راكب و 4 سيارة و 17 تريلا و السفينة الحرية 2 و على متنها 73 شاحنة و العبارة القاهرة و على متنها 124 راكب و7 شاحنة و 3 سيارة .

وسوف تدخل العبارة ايله اليوم ميناء نويبع و على متنها 413 راكب و 11 سيارة و 11 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 41 راكب و 46 سيارة و 40 شاحنة .

شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض و على متنها 20 راكب و 5 سيارة و وصولها و على متنها 505 راكب و 52 سيارة و 19 شاحنة ،يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 70 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص.

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