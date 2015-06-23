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210 درجات شرط القبول بالثانوى وإعلان تظلمات الابتدائية ببنى سويف أول يوليو

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210 درجات شرط القبول بالثانوى وإعلان تظلمات الابتدائية ببنى سويف أول يوليو 210 درجات شرط القبول بالثانوى وإعلان تظلمات الابتدائية ببنى سويف أول يوليو
أكد نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف موافقة المحافظ المستشار محمد سليم على تحديد مجموع القبول بالتعليم الثانوى العام بـ210 درجات، لافتا إلى قبول الطلاب بالمدارس الثانوية هذا العام حسب الموقع الجغرافى رغبة فى التخفيف على أولياء الأمور.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالمحافظة سوف يتم إعلان نتيجة تظلمات الشهادة الابتدائية بلوحة الإعلانات بمبنى المديرية يوم الأربعاء 1/7/2015، منوها عن تقدم أكثر من 150 طالباً بتظلمات فى جميع المواد الدراسية.
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