أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السجن 10 سنوات للرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره

Google+ Print
السجن 10 سنوات للرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره السجن 10 سنوات للرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية التونسية اليوم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره صخر الماطرى ووزير أملاك الدولة التونسى الأسبق رضا قريرة وفتحى السكرى مسؤول بوزارة أملاك الدولة سابقا وموظفين اثنين آخرين، نظرا لثبوت إدانتهم فى الإضرار بالمال العام.

وقررت المحكمة منح الحكم صيغة النفاذ العاجل فى حق بن على والماطرى وتغريم جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 14 مليار دينار، وذلك لتفريطهم فى عقار ملك الدولة بطريقة غير قانونية والإضرار بالمال العام ومخالفة أحكام العمل وفقا للفصل 96 من المجلة الجنائية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365