السجن 10 سنوات للرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية التونسية اليوم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره صخر الماطرى ووزير أملاك الدولة التونسى الأسبق رضا قريرة وفتحى السكرى مسؤول بوزارة أملاك الدولة سابقا وموظفين اثنين آخرين، نظرا لثبوت إدانتهم فى الإضرار بالمال العام.

وقررت المحكمة منح الحكم صيغة النفاذ العاجل فى حق بن على والماطرى وتغريم جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 14 مليار دينار، وذلك لتفريطهم فى عقار ملك الدولة بطريقة غير قانونية والإضرار بالمال العام ومخالفة أحكام العمل وفقا للفصل 96 من المجلة الجنائية.

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