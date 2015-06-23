4 طرق لتعتني بفروة رأسك في الصيف الحار

التعرض لأشعة الشمس والسباحة، وغيرها من هذه العوامل قد تؤثر على شعرك وفروة رأسك بشكل سلبي، لذا احرصي دائماً على العناية بشعرك جيداً، ولكن كيف؟

إليك أربع طرق ممتازة للحفاظ على فروة رأسك وشعرك خلال فصل الصيف:

1. شرب الماء بكثرة: يعتبر الجفاف أحد أكبر المشاكل التي نتعرض لها في فصل الصيف، فهو يؤثر بشكل كبير على شعرك وبشرتك، كما أنه من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر وظهور القشرة، لذا احرصي على شرب الكثير من الماء بمعدل عشرة أكواب يومياً على الأقل، بالإضافة إلى شرب العصائر الطبيعية الطازجة باستمرار، فالجسم يحتاج إليها دائماً.

2. تدليك فروة الرأس: نتيجة زيادة درجة الحرارة والتعرق المستمر في فصل الصيف، يحتاج شعرك إلى التطهير يومياً، لذا احرصي على تدليك فروة رأسك مرتين أو ثلاث أسبوعياً بزيت جوز الهند قبل الاستحمام، حيث يعتبر زيت جوز الهند مرطباً رائعاً لفروة الرأس ومضاداً قوياً للالتهابات، فيمنع التهابات فروة الرأس وظهور القشرة في الحال.

3. العلاج بالبروتين: يعتبر البروتين ضرورياً جداً للعناية بصحة شعرك، فبصيلات شعرك تتكون منه، ويؤدي النقص في البروتين إلى مشاكل خطيرة لشعرك كضعف الشعر وهشاشته وتلفه، لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات كالبيض والدجاج والعدس والألبان قليلة الدسم، كما يمكنك عمل قناع يومياً بالبروتين لعلاج شعرك، وذلك بمزج ثلاث بيضات مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون، وتطبيقه على شعرك وفروة الرأس، ثم اتركيه لمدة 10-12 دقيقة، واغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

4. حماية شعرك من أشعة الشمس والكلور: تأكدي من تغطية شعرك بقبعة مطاطية قبل السباحة، فالكلور يجرد شعرك من الزيوت الطبيعية، مما يجعله جافاً، واحرصي أيضاً على تغطية شعرك بقبعة قبل التعرض لأشعة الشمس، واستخدمي الشامبو والبلسم لتوفير الحماية لشعرك من الأشعة فوق البنفسجية.

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