بالفيديو.. مصطفى بكرى:أحمد موسى لن يعتذر لأحد.. وقضيته هى قضية وطن بأكمله

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عقب وصوله محكمة شمال القاهرة، لحضور جلسة نظر معارضة الإعلامى أحمد موسى على حكم حبسه عامين بتهمة سب وقذف الدكتور الغزالى حرب، إن ” قضية موسى هى قضية وطن بأسره”.

وقال فى تصريحات خاصة لكاميرا “فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة”، إن “قضية أحمد موسى ليست قضيته بمفرده ولكنها قضية وطن، وهى قضية المدافعين عن الوطن، وأن نقف فى من يحاول النيل منها، لأن مصر لا تنسى أبنائها، وموسى لن يعتذر لأحد ونحن جمعيا معه لأنه أخذ موقفى وطنى”.



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