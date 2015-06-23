لعبة في الجول – بركات يختار.. أحرف 4 يلعب معهم مباراة خماسي ' اختيارات نموذجية '

لو ستلعب مباراة في الكرة الخماسية، أنت موجود وستختار 4 يرافقوك من نجوم الكرة المصرية، على من ستعتمد؟

هذا السؤال طرحناه على نجم الكرة المصرية محمد بركات وجاءت إجابته نموذجية.

الزئبقي شارك في لعبة FilGoal.com والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يتم توجيهها لنجوم الكرة المصرية.

سألنا بركات عن أجمل هدف اختاره في حياته.. (إقرأ إجابته هنا)

وسألناه أيضا عن نجم طفولته.. (اقرأ إجابته هنا)

فماذا عن فريق الخماسي الذي سيلعب به لو واتته الفرصة؟

يرد الزئبقي "طبعا سأبدأ بالكبير، كابتن محمود الخطيب".

وتابع "هناك كبير أخر معنا، وهو طبعا كابتن حسن شحاتة".

وأردف "هناك حازم إمام، الكبير أقصد".

وأتم "وطبعا هناك رفيق الدرب. اللاعب الكبير أبو تريكة".