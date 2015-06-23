مدافع المقاولون لـ في الجول: عن أخطر لاعب في الزمالك.. وكيفية استغلال ' ثغرة غياب جبر '

كشف أحمد علي ظهير المقاولون العرب لـFilGoal.com عن أخطر لاعب في صفوف الزمالك. وكيف سيحاول الذئاب مباغتة متصدر الدوري.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء في إطار الجولة الـ36 من الدوري المصري.

المقاولون يعيش فترة انتعاشة إذ حقق الانتصار برباعية أمام الأسيوطي وأمام دمنهور. ليقفز إلى النقطة 49 في المركز السابع.

على الجانب الأخر الزمالك يستمر في صدارة الدوري على الرغم من إهدار نقطتين بالتعادل القاتل أمام بتروجيت. إلا أن عدم فوز الأهلي على الجونة ابقى الحال على ما هو عليه. الزمالك في الصدارة برصيد 74 نقطة.

وتحدث أحمد علي ظهير المقاولون لـFilGoal.com عن مواجهة الزمالك وكيفية إيقاف هجوم الفريق الأبيض واستغلال دفاعاته.

وكل ما يلي على لسان أحمد علي في حديثه مع FilGoa.com

ضد الزمالك

"بالطبع مباراة الزمالك مواجهة كبيرة ومهمة للغاية".

"في الوقت الحالي نحن نعيش فترة جيدة بعد الأداء والفوز في أخر مباراتين".

"ولذلك سندخل المباراة بأعصاب هادئة، فالضغط قل قليلا بعد أخر مواجهتين".

"شاهدنا أخر مباراة للزمالك لفهم طريقة لعب كل لاعب للتعامل معه أثناء المباراة".

"سيتكون مباراة كبيرة أمام منافس كبير".

ضد أحمد عيد

"أحمد عيد يشكل خطورة هجومية كبيرة للزمالك".

"الدفاع ضد عيد يحتاج لتركيز طوال الـ90 دقيقة لتقليل خطورته".

"عدم إعطاء عيد مساحات للانطلاق والضغط المبكر بمجرد استلامه الكرة سيقلل من خطورته".

"إلى جانب الزيادة العديدة لحرمانه من الانطلاقات التي يتميز بها".

"والحفاظ على التركيز إيا كان الانفعال والعصبية التي قد تصدر من عيد. فيجب التركيز على عملي وعدم التشتت والانفعال".

ضد باسم مرسي

"من وجهة نظري خطورة باسم مرسي الأكبر تتمثل في الكرات العرضية".

"نمتلك خط دفاع جيد جدا في العرضيات وسنحاول التعامل معه وحرمانه من خطورته الأكبر".

"إلى جانب التنبيه الدائم على الدفاع والحذر داخل الـ18 للابتعاد عن مشكلة ارتكاب الأخطاء القريبة من خارج منطقة الجزاء وكذلك ركلات الجزاء".

ضد أيمن حفني

"أيمن حفني هو أخطر لاعب في نادي الزمالك".

"بالتأكيد الزمالك فريق كبير ويمتلك العديد من الحلول ولكن يبقى حفني هو الأخطر".

"نحتاج للضغط المتواصل على حفني بمجرد وصول الكرة إليه وقادرون على التعامل معه".

"الضغط الضغط الضغط هو سلاح إيقاف حفني إلى جانب تقليل وتقفيل المساحات بالكامل عليه".

"إيقاف حفني بالتأكيد سيمنع جزء كبير من خطورة الزمالك".

ضد دفاع الزمالك

"غياب علي جبر سيؤثر على الزمالك".

"جبر مدافع ممتاز ويمتلك أداء ثابت الفترة الماضية".

"الزمالك يمتلك العديد من الحلول ولكنه اعتاد على تواجد جبر كأساسي والبدلاء لم يشاركوا أكثر مما شارك جبر".

"الضربات الثابتة ستكون سلاحنا لاستغلال ذلك".

"جبر مميز في العرضيات وغيابه سيجعل الضربات الثابتة لنا أكثر خطورة على مرمى الزمالك".