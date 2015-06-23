مقتل مهاجر وإصابة آخر فى إطلاق نار على قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

قتل مهاجر وأصيب آخر بجروح خطيرة، فى حادث إطلاق نار على قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وقال حرس السواحل الإيطالي، فى بيان له نشر اليوم، إن زورق دورية ليبيا أطلق وابلاً من الرصاص على قارب يحمل على متنه 130 مهاجراً غير شرعى كان متجهاً إلى صقلية انطلاقا من الساحل الليبى.

وأضاف أن أحد المهاجرين لقى مصرعه وأصيب آخر وكلاهما من الجنسية الجامبية ولم يتم إلى الآن العثور على الجثة لاستكمال التحقيقات والتى من المنتظر أن تستأنف غداً بعد وصول الناجين إلى ميناء بوتسالو فى مدينة راغوزا جنوب إيطاليا.

ونفى آمر المنطقة الوسطى لخفر السواحل الليبية العقيد رضا عبسى، فى اتصال مع الوكالة الإيطالية، أن يكون خفر السواحل قد أطلق النار على قارب مهاجرين فى المياه الإقليمية.

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