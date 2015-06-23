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أطباء يؤكدون ضرورة الكشف الدورى على النظر بعد الخمسين

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أطباء يؤكدون ضرورة الكشف الدورى على النظر بعد الخمسين أطباء يؤكدون ضرورة الكشف الدورى على النظر بعد الخمسين
أكد أطباء العيون الفرنسيون، ضرورة اهتمام الأشخاص الذين تعدوا 55 عاما بأبصارهم والكشف الدورى لتفادى إصابتهم ببقعة صفراء فى شبكية العين، وهو المرض المرتبط بتقدم السن، حيث يتم الكشف عنها فى غالب الأحيان فى مرحلة متقدمة لذلك أصبح من المهم الكشف الدورى على النظر عند بلوغ هذا العمر.

وخصصت جمعية العيون الفرنسية يوم 26 يونيو الجارى للكشف مجانا على شبكية العين فى إطار الحملة التى تحمل شعار "كيف تراقب نظرك".

ومن ناحية أخرى كشف استطلاع الرأى أجراه معهد الصحة البصرية "أسناف" أن 23% من الفرنسيين لا يرتدون نظارتهم الطبية فى أوقات الفراغ والتسلية، و21% يرتدونها أثناء العمل فقط، و24% أثناء مشاهدة التلفزيون، وأن ما يثير القلق أن 29% يلبسونها بالصدفة وليس بانتظام كما هو المفروض.

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