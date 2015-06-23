الهواتف الذكية تشكل خطرا حقيقيا على المرضى الذين يرتدون منظم ضربات قلب

تنصح أحدث الأبحاث الطبية بضرورة ابتعاد مرضى القلب ممن يرتدون منظم لضربات القلب عن هواتفهم الذكية لعدم تأثرهم بالتيارات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها.

وقال الباحث "كارستن لينرز" بالمركز الألمانى لأمراض القلب فى ميونخ، يمكن الكشف عن أجهزة ضبط بنبضات القلب عن طريق الخطأ التداخل الكهرومغناطيسى (EMI) من الهواتف الذكية كإشارة القلب، مما يسبب لهم التوقف عن العمل فترة وجيزة، وهو ما يؤدى إلى وقفة فى إيقاع القلب المريض قد تؤدى إلى إغمائه.

وأضاف "لينرز" بالنسبة لأجهزة تنظيم ضربات القلب التى تزرع فى جسم المريض يحاكى إشارات خارجية تهدد الحياة باضطراب تسارع البطين، مما يؤدى إلى صدمة مؤلمة.

وتوصى إدارة الأغذية والدواء والشركات المصنعة للأجهزة والمؤسسات التنظيمية بضرورة الابتعاد عن الهواتف الذكية لمسافة ما بين 15 – 20 سم، خاصة للمرضى الذين يرتدون منظمات لضربات القلب.