للأمهات.. احذرى: إعطاء طفلك "الحليب البقرى" قبل عام يعرضه لمشاكل صحية

"حساسية بروتين اللبن" أحد أنواع الحساسية التى تصيب الأطفال، نتيجة قيام الأمهات بإعطاء طفلها الألبان الطبيعية، وهو ما يترتب عليه إصابة الطفل بحساسية من بروتين الحليب.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن هناك بعض الأطفال يعانون من حساسية ضد تناول اللبن الحليب نظرًا لإصابتهم بحساسية بروتين اللبن، نتيجة إعطاء الأمهات لأطفالهن الحليب البقرى قبل بلوغه عامًا.

وتستكمل د. نهى: هناك بعض الأمراض التى تتشابه أعراضها مع إصابة الأطفال بحساسية بروتين الحليب مثل:

>1) التهاب المعدة.

>2) التهاب القولون.

>3) النزلة المعوية.

وتتابع د. نهى: هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل تعطى مؤشرًا للإصابة بحساسية اللبن وأهمها:

>1) الإسهال المزمن.

>2) تأخر النمو.

>3) التهاب القولون وألم فى البطن.

>4) الإصابة بفقر الدم "الأنيميا".

>5) وجود دم فى البراز.

>6) قىء مستمر.

>7) إكزيما جلدية.

وأضافت د. نهى: "يجب فى حالة ملاحظة الأمهات ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها وتكرارها، بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لتحديد السبب، ويجب على الأمهات عدم إعطاء طفلها الألبان قبل بلوغه سنه ولكن يفضل استبداله باللبن المخصص للأطفال".

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