أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثورعلى جثة طفل مذبوحا

Google+ Print
مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثورعلى جثة طفل مذبوحا مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثورعلى جثة طفل مذبوحا
يكثف رجال مركز شرطة كفر سعد بدمياط جهودهم لكشف ملابسات واقعة مقتل طفل فى العقد الثالث من العمر والذى عثر الأهالى على جثته أمس مذبوحا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالى كفر سعد البلد مركز شرطة كفر سعد عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنه مذبوح وملقى داخل إحدى العقارات.

وبالكشف عليه، تبين أنه يدعى يوسف محمد.ع، وتبين أنه مبلغ بغيابه عن منزله منذ عصر الأمس.

وقال شهود عيان، إن والدته تلقت تهديدات تليفونية من مجهول، تم إخطار العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط الذى كل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365