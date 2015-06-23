مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثورعلى جثة طفل مذبوحا

يكثف رجال مركز شرطة كفر سعد بدمياط جهودهم لكشف ملابسات واقعة مقتل طفل فى العقد الثالث من العمر والذى عثر الأهالى على جثته أمس مذبوحا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالى كفر سعد البلد مركز شرطة كفر سعد عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنه مذبوح وملقى داخل إحدى العقارات.

وبالكشف عليه، تبين أنه يدعى يوسف محمد.ع، وتبين أنه مبلغ بغيابه عن منزله منذ عصر الأمس.

وقال شهود عيان، إن والدته تلقت تهديدات تليفونية من مجهول، تم إخطار العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط الذى كل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.