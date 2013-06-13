أبي رعد: فنّانون خافوا من الغناء مع مشتركي Arab idol

يعود نجاح Arab idol، في جانب منه، إلى وقوف جنود مجهولين وراء المشتركين، منهم مدرّب الصوت وديع أبي رعد الذي أعطى رأيه بالمشتركين السبعة، قبل خروج عبد الكريم حمدان وبرواس حسين وسلمى الرشيدي من المنافسة. وديع كشف في حديث لـ"سيدتي نت" أنّ بعض الفنّانات والفنّانين رفضوا رفضاً قاطعاً الغناء مع المشتركين، ما وضعه وديع في خانة الخوف من هذه المواهب، داعياً الفنّانات إلى عدم المجيء إلى البرنامج لعرض الأثواب أو إطلاق أغنيتة جديدة. وهو يعتبر أنّ برنامج Arab idol هو الأنجح بين كلّ برامج الهواة.

عن كثير ممّا يدور في البرنامج المميّز نتوجّه إلى وديع أبي رعد، من أجل الوقوف على التفاصيل ورأيه الفنّي الخبير.

من الناحية التقنية، كيف تقيّم أصوات المشتركين في "أراب أيدول"؟

فرح يوسف: صوت كبير، ولديها القدرة على غناء كلّ الألوان، من اللون الطربيّ إلى الإيقاعيّ والشبابيّ والخفيف.

محمد عساف: يستطيع أن يؤدّي أنواعاً عديدة، ولديه الاستعداد الكامل لإشعال حماسة الجمهور على المسرح، وأيّ أغنية يؤدّيها يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

سلمى الرشيدي: صوتها جميل، وتملك كاريزما لا يملكها باقي المشتركين، وشكلها جذّاب على المسرح. ويُمكن القول إنّ صوتها يليق بشكلها، وهي فنّانة متكاملة. والمغرب العربيّ مشهور بالأصوات الجميلة، على وجه الإجمال.

زياد خوري: بصراحة أنا أعمل منذ فترة في برامج الهواة، وهو من أنجح الشباب اللبنانيين الذين سمعتهم، ولديه ثقافة فنيّة وطواعيّة صوتيّة، ويستطيع أن يُغنّي الجبليّ والمودرن. كما لديه قوّة وإحساس في صوته، في ذات الوقت، وهذا أمر نادر.

برواس حسين: قبل أيّ شيء، هي أهضم إنسانة يُمكن أن تُقابلها. وبرواس لديها ميزة أنّها تُغنّي ولا تؤلّف، فهي تغنّي إحساسها، وتحوّل كلّ شيء إلى برواس، وهي ميزة مهمّة يمتلكها الفنّان.

أحمد جمال: إنسان عاقل، وهو صوت مثقّف، ويدخل إلى القلب من دون استئذان. ولا استغرب هذا الأمر، لأنّه تربّى على أغاني محمد عبد الوهاب؛ وكلّ ما يُغنّيه جميل، فهو يملك كماً هائلاً من الإحساس.

عبد الكريم حمدان: عندما يُغنّي يهتزّ كلّ كياني، فصوته فيه ذبحة وحنان.

لنتكلّم قليلاً عن ثقافة لجنة التحكيم الموسيقيّة؟

لجنة التحكيم تعلم كم أنّ المقام الذي يؤدّيه المشتركين صعب أو العُرَب التي يقومون بها. والغناء هو فنّ وذوق؛ ولنفسّرها بطريقة أخرى: هي لوحة زيتيّة يُمكن أن تعجبني من دون أن تُعجب غيري، ونحن في النهاية متلقّين، وكلّ واحد تصله الرسالة مختلفة عن الآخر.

إلى أيّ مدى تُحاول إقناع المشتركين بأداء هذه الأغنية دون سواها؟

هذا الأمر يأخذ الكثير من وقتنا، منذ بداية الأسبوع إلى يوم السبت، وأوّل فترة كانت صعبة في البداية، لأنّهم كانوا يُريدون أن يُظهروا حجم أصواتهم.

لاحظنا أنّ هناك فنّانين لا يُغنّون مع المشتركين، فهل هذا خوفٌ منهم؟

يجب أن تسألهم، لكنّني أعتبره خوفاً من المشتركين، والضيوف يجب أن يأتوا إلى البرنامج، ليس من أجل إطلاق أغنية او لاستعراض ملابسهم، بل يجب أن يكون هدفهم تشجيع المشتركين، وأطلب منهم "يعملوا معروف" أن يُغنّوا مع المشتركين، ولا أخفيك أنّ هناك من رفض رفضاً قاطعاً الغناء مع المشتركين.

هل أنت مع أن تكون لجنة التحكيم منوّعة ما بين فنّانين وموسيقيين؟

أنا ضدّ أن تكون لجنة التحكيم مؤلّفة من فنّانين فقط، ويجب أن يكون ثمّة تنويع يضمن وجود موسيقيين، فذلك أفضل بالتأكيد.

ما الفرق بين ستار أكاديمي وأراب أيدول؟

مختلفان؛ وكانت تركيبة ستار أكاديمي تحمل تلفزيون واقع، والموضوع في ستار أكاديمي أنّ لديهم أصوات مقبولة، ونُريهم مدى إمكانية تطوّرهم؛ وفي أراب أيدول الأشخاص يكونون متمكّنين كي يتمّ إطلاقهم في ما بعد، فنحن لا نعلّمهم مخارج الحروف. وفي "ستار أكاديمي" على المشترك أن يكون "ستار"، وأن يملك كاريزما، لكنّ في "أراب أيدول" هو لكلّ الأعمار.

هل تابعت برنامج "أكس فاكتور"؟

لم أتابع "أكس فاكتور"، وقد تابعت حلقة واحدة، ولا أريد أن أهاجم البرنامج، إنّما الخميرة (البداية) التي بدأوا منها كانت ضعيفة ونوعيّة الناس لم تكن بالجودة الموجودة.

أيّ البرامج هو الأنجح برأيك من بين كلّ برامج الهواة؟

بكلّ تجرّد..."أراب أيدول"، والناس شعرت بهذا الأمر أيضاً. وقد شاركت في كاستينغ برنامج "ذا فويس"، إنّما تركيبة Arab idol مختلفة عنه، كونه يتمّ الغناء باللهجة العربيّة والأجنبيّة، وفيarab idol يتمّ الغناء باللغة العربية فقط.

أين هم الأشخاص الذين يتخرجون من كل هذه البرامج؟

موجودون ولكن شركات الانتاج تبحث عن معايير غير الصوت وآمل بعد نجاح البرنامج ان ياخذهم من يؤمن بموهبتهم و بما نقوم به وشركات الانتاج يصب همها بالجانب المادي السريع .

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