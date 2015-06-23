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ملياردير روسي يقرض اتحاد الكرة في بلاده 5.6 ملايين دولار لسداد راتب كابيللو

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ملياردير روسي يقرض اتحاد الكرة في بلاده 5.6 ملايين دولار لسداد راتب كابيللو ملياردير روسي يقرض اتحاد الكرة في بلاده 5.6 ملايين دولار لسداد راتب كابيللو

(إفي): أقرض الملياردير الروسي اليشير أوسمانوف اتحاد بلاده لكرة القدم ما يقرب من خمسة ملايين و600 ألف دولار لسداد الرواتب المتأخرة للمدير الفني للمنتخب، الإيطالي فابيو كابيللو.

يشار إلى هذه ثاني مرة يقرض فيها أوسمانوف، عضو مجلس رعاة اللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018 ، الاتحاد لسداد راتب كابيللو حيث كانت أول مرة في فبراير الماضي.

وقال أوسمانوف في تصريحات نشرها مكتبه الصحفي "أتشارك نفس مخاوف وزير الرياضة الروسي (فيتالي موتكو)، قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد يجب أن ترتكز وفقا لمعايير رياضية قادرة على تحسين جودة واتزان اللعبة".

يشار إلى أن موتكو قال مؤخرا أن اقالة كابيللو "قيد الدراسة" حيث تم "اتخاذ بعض القرارات بخصوص هذا الأمر" دون أن يكشف ماهيتها.

ولم يوضح أوسمانوف من جانبه اذا ما كان القرض يسعى لتصفية الديون مع كابيللو لاقالته من منصبه أم لا، وإن كانت وسائل اعلام محلية تقول أن هذا أمر مفروغ منه.

يذكر أن خسارة روسيا الأخيرة من النمسا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 دفعت بالفريق في المركز الثالث بمجموعته مما يصعب من وضعها.

يشار إلى ان كابيللو يعد أعلى المدربين أجرا في العالم حاليا براتب قدره 11 مليون دولار سنويا.

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