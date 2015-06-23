نبيل العربي يتجه إلى بيروت للمشاركة في «مراجعة سياسة الجوار الأوروبي»

غادر مطار القاهرة الدولي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، متجهًا إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر بيروت الوزاري حول “مراجعة سياسة الجوار الأوروبية”، والذي يعقد في بيروت الأربعاء بمشاركة الدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية.

وتهدف سياسة الجوار التي تتم مراجعتها في المؤتمر للمرة الثانية لدعم الشركاء الذين يقومون بإصلاحات نحو الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات إلى جانب العلاقات مع الحكومات.

يحضر المؤتمر عن الجانب العربي وزراء خارجية ووممثلو مصر و تونس والجزائر وفلسطين و المغرب والأردن، وعن الجانب الأوروبي يشارك في المؤتمر المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع “يوهانس هان” على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسئولين في المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، فضلا عن وزيري خارجية لاتفيا “إدغار رينكيفيكس” ولوكسمبورغ “جان أسلبورن” بصفتهما الرئيس الحالي والقادم للمجلس الأوروبي، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ممثلا لرئيس البرلمان، وأمين عام الإتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي.