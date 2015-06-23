أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيفيليا يطرح 2700 تذكرة لكأس السوبر الأوروبي

Google+ Print
سيفيليا يطرح 2700 تذكرة لكأس السوبر الأوروبي سيفيليا يطرح 2700 تذكرة لكأس السوبر الأوروبي

(إفي): يطرح نادي سيفيليا الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء 2700 تذكرة للبيع خاصة بمباراة كأس السوبر الأوروبي، التي سيخوضها الفريق أمام برشلونة في أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ طرح التذاكر مساء اليوم، علما بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد خصص نفس عدد التذاكر للفريق الكتالوني.

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين سيفيليا الفائز بالدوري الأوروبي لكرة القدم والبرسا المتوج بالتشامبيونز ليج في 11 أغسطس بالعاصمة الجورجية تبليسي.

ومن المقرر أن يصل سيفيليا إلى تبليسي في التاسع من أغسطس بعد خوض مباراة ودية أمام آيك أثينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع