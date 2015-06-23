سيفيليا يطرح 2700 تذكرة لكأس السوبر الأوروبي

(إفي): يطرح نادي سيفيليا الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء 2700 تذكرة للبيع خاصة بمباراة كأس السوبر الأوروبي، التي سيخوضها الفريق أمام برشلونة في أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ طرح التذاكر مساء اليوم، علما بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد خصص نفس عدد التذاكر للفريق الكتالوني.

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين سيفيليا الفائز بالدوري الأوروبي لكرة القدم والبرسا المتوج بالتشامبيونز ليج في 11 أغسطس بالعاصمة الجورجية تبليسي.

ومن المقرر أن يصل سيفيليا إلى تبليسي في التاسع من أغسطس بعد خوض مباراة ودية أمام آيك أثينا.