المعارضة السورية تسقط مقاتلة لنظام الأسد فى مرتفعات القلمون

ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكرى فى دمشق وريفها (تشكيل عسكرى معارض) أكد أن المعارضة المسلحة أسقطت مقاتلة للجيش السورى بعد إصابتها على يد الثوار فى مرتفعات القلمون الغربى بريف دمشق.

ونقلت القناة عن المعارضة السورية قولها" إن المواجهات تجددت بين حزب الله وجيش الفتح فى منطقة الكسارات شرقى عرسال ومعبر الزمرانى فى نفس المنطقة".

من جهة أخرى، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم طفلان وإصابة 20 آخرين جراء إلقاء مروحيات برميلا متفجرا على مسجد فى مدينة حلب.

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