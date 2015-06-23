وصول الشرطة النسائية لتأمين جلسة معارضة أحمد موسى على حكم حبسه سنتين

وصل منذ قليل عدد من عناصر الشرطة النسائية إلى محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بقيادة اللواء إيهاب مخلوف مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والعقيد نشوى محمود والعقيد حنان هجرس بذات الإدارة وذلك لتأمين المحكمة جنح مدينة نصر ومواجهة العنف ضد المرأة أثناء نظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الإعلامى أحمد موسى، على الحكم الصادر ضده بتأييد حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، لسبه وقذفه الدكتور أسامة الغزالى حرب.

كان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حدد جلسة 23 يوليو، لنظر المعارضة الاستئنافية، التى تقدم بها الإعلامى أحمد موسى، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، فى القضية.