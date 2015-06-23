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مجهولون يفجرون ماسورة مياه باستخدام "قنبلة بدائية" فى أبوكبير بالشرقية

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مجهولون يفجرون ماسورة مياه باستخدام "قنبلة بدائية" فى أبوكبير بالشرقية مجهولون يفجرون ماسورة مياه باستخدام "قنبلة بدائية" فى أبوكبير بالشرقية
فجر مجهولون، منذ قليل، ماسورة مياه بمنطقة الصادى بأبوكبير بمحافظة الشرقية، باستخدام "قنبلة بدائية الصنع"، وتم إخطار المفرقعات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بورود بلاغ بسماع دوى انفجار بالقرب من منطقة الصادى بأبوكبير، وتم إخطار خبراء المفرقعات وبتمشيط المكان تبين قيام إرهابيين بتفجير ماسورة المياه.

وفى سياق متصل تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير، بلاغا بالعثور على جسم غريب بمحطة القطار، وبالفحص تبين أنه بلاغ سلبى.

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