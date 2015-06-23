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إصابة مجند فى إطلاق مجهولين النار على كمين بـ"قليوب" لتهريب 41 طن دقيق

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إصابة مجند فى إطلاق مجهولين النار على كمين بـ"قليوب" لتهريب 41 طن دقيق إصابة مجند فى إطلاق مجهولين النار على كمين بـ"قليوب" لتهريب 41 طن دقيق
أطلق مجهولان يستقلان سيارة ملاكى النيران، منذ قليل، على ضباط وأفراد كمين شرطة بالطريق الدائرى بقليوب لتهريب 5 سيارات نقل محملين بـ41 طن دقيق مدعم لبيعهم بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، معلومات تفيد قيام مجموعة من التجار بتجميع الدقيق المدعم من المخابز وبيعه بالسوق السوداء، وكلف مدير الأمن اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، بسرعة فحص المعلومات وجمع التحريات وإحباط محاولة تهريب الدقيق.

وتبين من الفحص قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو بيضاء اللون تحمل رقم "ج م ن 958" باعتراض المأمورية أثناء الضبط وإطلاق أعيرة نارية فى محاولة لتهريب السيارات، وتبادلت القوات إطلاق الأعيرة النارية معهم، إلا أنهم فروا هاربين تاركين السيارة، ونتج عن ذلك إصابة المجند "أحمد عادل فتحى عبد الحميد سن 18 من قوة إدارة قوات الأمن" بكدمة بالذراع الأيمن.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها ملك المدعو"إسلام .ع"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4698 جنح قسـم قليـوب لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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