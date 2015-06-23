الأرصاد: الطقس لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وأن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء، هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، أما ارتفاع الموج به من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة

والإسكندرية

وشرم الشيخ

وأسوان

العظمى 33 والصغرى 21،العظمى 28 والصغرى 20،العظمى 36 والصغرى 26،العظمى 41 والصغرى 28.