حصل "اليوم السابع" على أسماء وفيات ومصابى حادث طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد، والذى راح ضحيته شخص وأصيب 8 آخرين.

كان شخص لقى مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجتين بخاريتين على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من مقر فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى، وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد اخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجتين بخاريتين على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من موقع فرع جامعة أسيوط بالمحافظة ما أسفر عن مصرع (محمود سيد 16 عاما) وإصابة كل من (جمال محمود إسماعيل 17 عاما وسهير ظريف عبد الغنى 35 سنة وأحمد محمد محروس 37 سنة وهبة محمد أحمد 10 سنوات ومحمد أحمد محمد 12 سنة وعلى ناصر حمام 17 سنة وصبرى على يونس 17 سنة)، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى، وجار نقل عدد منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهم.

مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد