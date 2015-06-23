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نقيب محامى دمياط: مدير الأمن أصدر تعليمات للأقسام بعدم التعامل معنا

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نقيب محامى دمياط: مدير الأمن أصدر تعليمات للأقسام بعدم التعامل معنا نقيب محامى دمياط: مدير الأمن أصدر تعليمات للأقسام بعدم التعامل معنا
أصدر هشام أبو يوسف نقيب محامين دمياط مساء أمس الاثنين، بيانا موجها إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ضد اللواء حسن البرديسى مدير أمن دمياط تضمن انتقادا إلى مدير الأمن بدمياط.

وقال البيان إن مدير الأمن أعطى تعليماته إلى قيادات مديرية الأمن ومأمورى الأقسام والمراكز ورؤساء المباحث بعدم التعامل مع المحامين ونقابة المحامين بدمياط ونقيبها ردا على موقف نقابة المحامين فى واقعة تعدى نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على عماد فهمى المحامى بالحذاء وحكم عليه بالحبس 3 أشهر و3 آلاف جنيه كفالة.

وأكد أبو يوسف أن هذا التصرف الصادر من مدير الأمن لن يثنى المحامين عن موقفهم فى رد كرامتهم وكان من الأجدى على مدير الأمن أن يعترف بخطأ الضابط ويحرص على تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين.

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