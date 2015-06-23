جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية للنساء

أعلنت جامعة الملك سعود مؤخراً عن توافر وظائف أكاديمية (للنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك) في كلية التمريض وفق الشروط والمؤهلات الموضحة على موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإلكتروني http://dfpa.ksu.edu.sa/ حيث يبدأ التسجيل يوم الأحد المقبل 11/9/1436ه ولمدة خمسة أيام عمل.

كما دعت الجامعة المواطنات المرشحات لشغل وظيفة (مساعد إداري) بالمرتبة 4 والموضحة أسماؤهن على الموقع الإلكتروني للعمادة ضرورة مراجعة وحدة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى 22 مصطحبات معهن أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها، وإثبات الهوية الوطنية وصورة منها لاستكمال إجراءات تعيينهن ابتداءً من يوم الأحد 11/9/1436ه ولمدة خمسة أيام عمل؛ مؤكدةً الجامعة أن من لم تراجع خلال الفترة الموضحة سوف يسقط حقها في التعيين ويتم استدعاء من يليها في الترتيب.