مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بإصابات بالغة وذلك فى حادث بين دراجتين ناريتين أمام مصنع الدخان بطريق سرس الليان – منوف بمحافظة المنوفية تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حمد سيف رئيس مباحث قسم سرس الليان يفيد مصرع كل من محمود إبراهيم زهران 35 عاما سرس الليان ، عبده معوض الأشمونى 16 عاما مقيم بغمرين ، محمد بكر الدمرادش 22عاما مقيم بغمرين كما أصيب أحمد السيد الأشمونى 14 عاما ومقيم بسرس الليان بكسر بقاع الجمجمة وكسر مضاف بالرجل اليسرى واليمنى وذلك فى حادث بين دراجتين ناريتين أمام مصنع الدخان بطريق سرس الليان – منوف بمحافظة المنوفية وتم تحويل المصاب لمستشفى الجامعة بشبين الكوم وتم نقل الجثث إلى مستشفى منوف العام وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى استخراج تصاريح لدفن الجثث.