إخلاء سبيل 33 من الإخوان بعد الحكم بحبسهم عامين فى أحداث العنف بالإسكندرية

قررت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر، وقف تفيذ عقوبة الحبس سنتين، الصادرة ضد 33 عضواً بجماعة الإخوان الإرهابية، وإخلاء سبيلهم على خلفية اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها محافظة الإسكندرية بتاريخ 30 أغسطس 2013.

وجاء قرار المحكمة فى ضوء الاستشكال المقدم من دفاع المتهمين بإثارة الشغب والفوضى وتخريب المنشآت العامة، بعد قضائهم أكثر من سنة ونصف من مدة العقوبة المقضى بها ضدهم.

ويواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات، ومقاومة السلطات.