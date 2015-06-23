الأهلي يستعيد مؤمن زكريا ومتعب في قائمة بتروجيت

عاد مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي لقائمة فريقه لمواجهة بتروجيت غدا الثلاثاء في الجولة الـ36 من الدوري المصري.

وتعرض زكريا للإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال الفوز على الداخلية 1-0 في الجولة الـ30 من الدوري.

كما استعاد الأهلي خدمات مهاجمه المخضرم عماد متعب بعد تعافيه من الإصابة، مع باسم علي.

واستبعد فتحي مبروك عددا من اللاعبين غير المقيدين في القائمة الإفريقية، من أجل تجهيز كل اللاعبين المتاحين أمامه في مواجهة الترجي التونسي يوم الأحد المقبل في كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض - عبد الكافي رجب

خط الدفاع: سعد الدين سمير - محمد نجيب - باسم علي - حسين السيد - صبري رحيل - شريف حازم

خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - محمود تريزيجيه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان - إسلام رشدي

خط الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - عمرو جمال